Weghorst, Bosz en Sinkgraven beginnen seizoen met een gelijkspel

Met VfL Wolfsburg en Bayer Leverkusen stonden zondag respectievelijk de nummers 5 en 7 van het afgelopen Bundesliga-seizoen tegenover elkaar. Beide ploegen wonnen vorige week hun bekerduel, waarna VfL Wolfsburg midweeks in Albanië met 0-4 won van Kukësi. Weghorst, die in de belangstelling van Tottenham Hotspur zou staan, nam in dat duel twee goals voor zijn rekening en begon ook in het eerste Bundesliga-duel in de basis tegen het Bayer Leverkusen van Bosz en Sinkgraven. Sinkgraven kreeg van Bosz eveneens een plek in de basis.