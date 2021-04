Weghorst blijft maar scoren: records van grote namen komen in zicht

Klaas-Jan Huntelaar werd als enige Nederlander ooit topscorer van de Bundesliga met 29 goals voor Schalke 04 in het seizoen 2011-2012. En als spits van Bayern München kwam ook Roy Makaay twee keer boven de 20 doelpunten uit. Dat lukte zelfs Arjen Robben niet. De bij FC Groningen teruggekeerde wereldster is met 99 goals weliswaar de meeste productieve Nederlander in de Bundesliga, maar verder dan 17 treffers in één seizoen (2014-2015) kwam ook hij niet.



Weghorst is spelers als Bas Dost en Rafael van der Vaart inmiddels voorbij als het om doelpunten gaat. De spits is bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. Hij kan zijn persoonlijke record – het vorige was 18 goals voor AZ in 2017-2018 – de komende vier wedstrijden nog scherper stellen. Met Wolfsburg speelt Weghorst dit seizoen nog tegen Borussia Dortmund (thuis), Union Berlin (thuis), RB Leipzig (uit) en Mainz (thuis).