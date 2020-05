Weghorst: Als het fluitsignaal klinkt, gaan we gewoon voetballen

Ploeg Van der Poel sprokkelt wildcards: ‘Hij heeft nog aantal mooie doelen’

13 mei De Belgische wielerploeg van Mathieu van der Poel mag in het danig ingekorte seizoen deelnemen aan vijf klassiekers, mits die kunnen doorgaan in de huidige coronatijden. Dat heeft Christoph Roodhooft op Sporza gezegd. Hij is ploegleider van Alpecin-Fenix, dat nog geen UCI WorldTour-status heeft en veelal op wildcards is aangewezen.