Weet jij alle CL-deelnemers uit de historie te noemen?

Kudimbana scoort namens Jong NAC

11:37 In de pikorde voorbijgestreefd door Sydney van Hooijdonk, maandag de man met twee beslissende goals bij het eerste, is Jong NAC het terrein waar Boris Kudimbana het moet laten zien. Dinsdag noteerde de Belg de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong NEC.