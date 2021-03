Weersvoorspelling GP van Bahrein: stofhappen door harde wind

Bahrein krijgt met een flinke weersverandering te maken en dat gaan de coureurs merken, meldt Weerplaza . Terwijl het kwik in het kleine oliestaatje tijdens de zaterdagtraining nog de 35 graden aantikte en het vervolgens maar een beetje afkoelde, zitten zondag temperaturen van hooguit 24 graden in de pijplijn. Daarbij steekt een onstuimige noordwestenwind op. Het waait namelijk krachtig tot hard (windkracht 6-7) met windstoten tot 65 km/uur.

Typisch voor het woestijnklimaat in het Midden-Oosten is dat bij dit weertype stofstormen ontstaan. Gelukkig vindt het meest stoffige weer ruim voor de race plaats en verbeteren de weerscondities op zondag geleidelijk. Daardoor lijkt het er voorlopig niet op dat het weer zo slecht is dat de wedstrijd niet verreden kan worden. Wel kan ook tijdens de race stof over het parcours waaien en is het zicht af en toe slecht.