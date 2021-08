Weergaloze Salah in het middelpunt bij rentree Van Dijk in Premier League

Seizoen kan niet meer stuk voor honkbal­lers Twins

13 augustus Bij Twins zijn ze erg content met de resultaten van dit seizoen. Het is het beste seizoen ook in de lange historie in de hoofdklasse tot nu toe. Acht duels voor het einde is de vierde plaats stevig in handen waardoor Neptunus in de play-offs de tegenstander is. Door coach Jeffrey Arends en Oosterhouter Jerzy van Gool wordt met spanning naar deze duels uitgekeken. Maar eerst nog even een loodzwaar slot van de competitie afwerken.