Weergaloze Memphis bezorgt Lyon zege in uitduel

De oud-PSV’er is dit kalenderjaar bij 29 treffers in de Ligue 1 betrokken geweest en mag zich nu de meest waardevolle speler van de Franse competitie noemen. Florian Thauvin van Olympique Marseille was met zijn doelpunten en assists bij 27 treffers betrokken.



Lyon, met Kenny Tete voor het eerst dit seizoen binnen de lijnen in de competitie, was na twintig minuten op achterstand gekomen via Marcus Thuram. Na rust zette de ploeg van trainer Bruno Génésio in een tijdsbestek van elf minuten de achterstand om in een voorsprong van 3-1. Depay stelde eerst Houssem Aouar in staat de gelijkmaker aan te tekenen en scoorde daarna zelf twee keer. Thuram bracht de spanning nog even terug uit een strafschop, maar op aangeven van Depay zorgde invaller Maxwell Cornet voor de beslissing.



Memphis lijkt op tijd in bloedvorm te zijn voor enkele belangrijke wedstrijden van Oranje. Aanstaande vrijdag 16 november komt Frankrijk op bezoek voor een duel in de Nations League. Maandag 19 november volgt de uitwedstrijd tegen Duitsland.