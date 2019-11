Weer zorgen om Reus bij Borussia Dortmund

Reus kampt met een enkelblessure en het is daarom hoogst onzeker of hij voor eigen publiek in actie kan komen. De aanvaller, in tien competitieduels goed voor vijf doelpunten, ontbrak twee weken geleden al bij het eerste duel met Inter in Milaan. Reus had toen te kampen met griep. Zonder de 30-jarige Duitser verloor Dortmund met 2-0 van de Italiaanse club van verdediger Stefan de Vrij. Dortmund en Inter hebben in groep F beide vier punten uit drie duels, FC Barcelona gaat aan kop met zeven punten.