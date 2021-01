Weer Wijnaldum of gaat Van de Beek, Bergwijn, Aké of El Ghazi met de titel aan de haal?

video Winterstop heeft De Rooij goed gedaan: ‘Even echt rust gepakt, dat had ik nodig’

3 januari Een meer dan prima wedstrijd beloonde Kaj de Rooij zondag tegen Excelsior met zijn eerste treffer in dienst van NAC. De 20-jarige aanvaller merkt dat hij meer en meer in vorm komt. Zelfkritisch kijkt hij naar zijn eerste wedstrijden in het geelzwart.