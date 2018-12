Weer vrij weekend voor Marseille en Bordeaux

interview NAC moet het nu ook laten zien in uitwed­strij­den: ‘Aan ons de taak het wél voor elkaar te krijgen’

6:31 Kan NAC in Zwolle opbrengen wat het in Breda tegen Vitesse (2-1 zege) op de mat legde? Trainer Mitchell van der Gaag denkt van wel. Uit of thuis, het mag geen verschil maken.