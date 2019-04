Weer uitglijder Arsenal in Premier League: vloek op CL-plaatsen?

Update Politie onderzoekt online gezette foto van lichaam overleden voetballer Sala: ‘Het is walgelijk’

11:51 De Britse politie onderzoekt wie een foto van het mogelijke lichaam van de bij een vliegtuigongeluk overleden voetballer Emiliano Sala op het internet heeft geplaatst. Mogelijk is de foto genomen in het mortuarium in Bournemouth, waar het lichaam even heeft gelegen. ,,Het is afschuwelijk dat iemand zoiets doet.’’