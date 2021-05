Weer tegenslag Räikkönen: tijdstraf na fout in Italië blijft staan

Alonso krijgt na tijdstraf Räikkönen eerste punt bij terugkeer F1

18 april Fernando Alonso heeft zijn eerste WK-punt in zijn tweede periode in de Formule 1 binnen. De 39-jarige Spanjaard finishte in de Grote Prijs van Emilia Romagna als elfde, buiten de punten. Enkele uren na de tumultueuze race besloot de wedstrijdleiding echter om de als negende geëindigde Kimi Räikkönen een tijdstraf van 30 seconden te geven.