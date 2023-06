Weer pijnlijke aftocht Kevin de Bruyne in Champions League-finale: sterspeler ManCity valt geblesseerd uit

Nog voordat de finale in Istanboel tegen Internazionale op gang was gekomen, eindigde de wedstrijd voortijdig voor De Bruyne. Net als tijdens zijn vorige eindstrijd in het Miljardenbal - in 2021 - werd de 31-jarige Belg gewisseld met een blessure. Destijds had hij te veel last van het hoofd na een duel met Chelsea-speler Antonio Rüdiger. Toen verloor ManCity de finale met 1-0 van de Londenaren.