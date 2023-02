Weer Nederlands dartssucces: na Danny Noppert boekt ook Dirk van Duijvenbode toernooizege

Searle was onlangs nog de winnaar van de eerste Players Championship. Toen was de Engelsman in de kwartfinale met 6-5 te sterk voor Van Duijvenbode. Nu was het de Nederlander die de sterkste was. Met een gemiddelde van 102.39 was Van Duijvenbode een flink maatje te groot voor Searle, die niet verder kwam dan een gemiddelde van 89.88 in de finale. Het is de vierde Players Championship-titel voor Van Duijvenbode.