Wéér is Memphis Depay een god in Lyon

VideoMemphis Depay heeft zijn ploeg Olympique Lyon weer eens een enorme dienst bewezen. De Nederlandse aanvaller was met een goal en een assist de grote man bij de 2-0 thuiszege op Nantes. Langzamerhand groeit Memphis Depay uit tot de grote vedette van de Ligue 1. AD Sportwereld ging kijken in Frankrijk

Door Sjoerd Mossou



Het ‘Memphis, Memphis’ galmt weer door het Parc Olympique Lyonnais, ingezet vanaf de fanatieke Kop Virage Nord, vlak voor het eindsignaal tegen middenmoter Nantes. Dankbaar steekt de aanvaller zijn duim omhoog richting de harde kern, bij zijn publiekswissel na 87 minuten.



Want wéér is Memphis vandaag beslissend voor zijn ploeg vanavond. Eerst prachtig scorend met zijn linkerbeen, en daarna ook nog de 2-0 van Bertrand Traoré inleidend. Zijn cijfers zijn inmiddels beter dan die van Kylian Mbappé, het supertalent van Paris Saint Germain, met in totaal zestien goals en twaalf assists voor Lyon.

Bovendien staan die statistieken niet op zichzelf. Je ziet in Lyon aan alles dat Memphis voortreffelijk in zijn vel steekt. Hij eist ballen op, is voortdurend in beweging, zwerft het veld over en is bij vrijwel elk doelgevaar van de thuisploeg betrokken.

Al na twaalf minuten is de aanvaller dicht bij een goal, als hij met een schitterende omhaal op keeper Ciprian Tatarusanu stuit. Een kwartier later mist Memphis een opgelegde reuzenkans, door vanaf een meter of twaalf vlak naast te schieten.

Maar na 39 minuten is het alsnog raak, dankzij een actie waar het zelfvertrouwen vanaf druipt. Memphis krijgt de bal tussen twee verdedigers aangespeeld van ploeggenoot Nabil Fekir, maar legt de bal meteen achter het standbeen klaar, precies in zijn eigen loop. Met zijn ‘mindere’ linkerbeen schiet de Nederlander vervolgens feilloos en hard raak: 1-0.

Het juichen voltrekt zich volgens het inmiddels bekende ritueel: Memphis steekt even zijn vingers in de oren, zakt op zijn knieën en wijst naar de hemel. Een gebaar dat in Frankrijk allang niet meer op cynisme stuit; Memphis is de laatste maanden uitgegroeid tot de onbetwiste ster in de ploeg van trainer Bruna Genésio.

Zijn rol in het team was daarbij van een bevrijdende invloed. Memphis speelt tegenwoordig in een vrije rol als spits in een verkapt 4-4-2, in plaats van vast op de linkervleugel. ,,Die vrijheid voelt heerlijk’’, zei Memphis daar onlangs nog over.

Na rust is de Nederlander opnieuw bij vrijwel iedere aanval betrokken. Zijn assist op Traoré komt met wat geluk tot stand, maar de actie vlak daarvoor is kenmerkend voor de supervorm waarin Memphis verkeert, gemakkelijk dribbelend langs twee tegenstanders.

De voorronde van de Champions League lonkt inmiddels. Olympique Lyon staat na een reeks van overwinningen voorlopig zelfs tweede. Dat is een plek die recht geeft op plaatsing voor de poulefase, maar Monaco kan Lyon vanavond weer passeren middels een overwinning. Olympique Marseille kan morgen in punten gelijk komen met de ploeg van Memphis.