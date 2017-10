Weer houdt Bergsma Kramer af van NK-goud op 10.000

Door Tim Reedijk



Kramer liet zich eerder dit weekend al ontvallen dat de 10 kilometer bij de NK niet het belangrijkste was. Natuurlijk, hij wilde winnen en zijn titel heroveren, maar niet ten koste van alles. Er staan immers nog veel meer belangrijke races op het programma met als uiteindelijk doel drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Pyeongchang.



Daar, in Zuid-Korea, staat er extra veel druk voor Kramer op de 10 kilometer. In 2010 verloor Kramer olympisch goud op de 10 kilometer in Vancouver door 'De Wissel', toen coach Gerard Kemkers hem de verkeerde baan in stuurde. Drieënhalf jaar geleden in Sotsji moest hij, mede door rugproblemen, zijn meerdere erkennen in Bergsma. En dus is Kramer eerlijk: het goud op die 10 kilometer moet er dit jaar echt van komen.



Diezelfde Bergsma veroverde vorig jaar ook het nationaal goud op de 10.000, waardoor het hoe dan ook een opsteker was geweest voor Kramer om hem eens te kloppen. Bergsma, die gisteren achter Kramer zilver veroverde op de 5000 meter, liet zich echter weer gelden op zijn specialiteit. Het is voor de Oldeboorner zijn vierde nationale titel op de afstand – tegenover zes voor Kramer.