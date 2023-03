Wéér hattrick Erling Haaland, eenvoudige avond voor Memphis Depay tegen Justin Kluivert

Haaland had afgelopen dinsdag Manchester City ook al aan de 7-0-overwinning op RB Leipzig in de Champions League geholpen met vijf treffers. Tegen Burnley, waar Ian Maatsen in de basis begon, liet hij zien ook aan een kleine kans genoeg te hebben voor een doelpunt. Haaland zette in de 32e minuut een aanval op met Julián Álvarez, kreeg de bal terug en rondde af. Drie minuten later zorgde hij uit een voorzet van Phil Foden vanaf links voor de 2-0. Na de rust maakte Haaland zijn derde treffer en daarmee ook zijn zesde hattrick van dit seizoen. City voerde de score daarna nog op door twee doelpunten van Álvarez en de 5-0 van Cole Palmer.