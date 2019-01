Weer geen zege voor Depay en Tete, Henry en Vieira in evenwicht

AS Monaco hield een punt over aan het thuisduel met OGC Nice: 1-1. Aankopen Cesc Fàbregas, Naldo en Fodé Ballo-Touré zaten nog niet bij de selectie van de nummer voorlaatst van de ranglijst. AS Monaco ontsnapte in de slotfase toen Allan Saint-Maximin een strafschop miste voor Nice, dat na rust met tien man speelde. Ihsan Sacko kreeg in de extra tijd van de eerste helft een rode kaart.



Thierry Henry en Patrick Vieira, de trainers van AS Monaco en OGC Nice, waren voor negentig minuten even vijanden. Beide boezemvrienden speelden in het verleden samen in het Franse elftal en bij Arsenal.