Weer geen uitzege voor Van den Brom en Genk

Van den Brom ziet RC Genk eindelijk winnen

27 januari John van den Brom heeft in de Belgische voetbalcompetitie met Racing Genk eindelijk weer gewonnen. De Nederlandse trainer zag zijn elftal Zulte Waregem met 3-2 verslaan. Genk nam daarmee de tweede plaats weer over van Antwerp. De achterstand op koploper Club Brugge, dat donderdag pas in actie komt, is 9 punten.