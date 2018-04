Weer gaat het fout: drie grands prix, vijf pitstopblunders

Uit onderzoek van de wedstrijdleiding bleek dat een band niet goed vastzaten. McLaren krijgt daarvoor een boete van 5.000 euro.



Eerder ging Haas al de mist in bij de Grand Prix van Australië toen zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen zijn wagen moest stilzetten vanwege een wiel dat niet vastzat. In Bahrein brak een Ferrari-monteur zijn been, nadat Kimi Räikkönen het groene licht kreeg om te vertrekken, maar het linkerachterwiel nog niet eens van de auto af was. Voor die fout ontving Ferrari een geldboete van liefst 50.000 euro.



De autosportbond FIA doet een onderzoek naar de pitstops en de vraag of teams veiligheid opofferen voor snelheid. Of dat er andere problemen spelen met bijvoorbeeld de wheelguns.