Weer fitte Kramer vervangt Bergsma in achtervolgingsploeg

Bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen ruim twee weken terug was Kramer niet fit en sloeg de Fries de achtervolging over. Bergsma, Blokhuijsen en Verweij blameerden zich toen in Thialf met de tiende plek. De Nederlandse schaatsers zijn in Calgary uit op eerherstel en willen meer punten pakken voor het wereldbekerklassement.