Weer een mijlpaal voor nieuwe nummer één Rafael Nadal

Rafael Nadal heeft de ATP Finals nog zeker niet gewonnen, maar de 33-jarige Spanjaard is wel zijn zoveelste tennisrecord rijker. Nu al is duidelijk dat hij 2019 afsluit als nummer één van de wereld, en dat doet hij als oudste tennisser ooit.

Novak Djokovic had dat kunnen voorkomen, maar de Serviër verloor in de poulefase van Roger Federer en is uitgeschakeld op het prestigieuze toernooi in Londen.

Federer staat nog altijd in de boeken als de oudste nummer één ooit. In februari 2018, op 36-jarige leeftijd, bereikte hij die mijlpaal tijdens het World Tennis Tournament in Ahoy. Maar hij werd dat later dat jaar weer afgelost door Djokovic. Als nummer één het jaar afsluiten, wat Nadal nu dus presteert, telt het zwaarst in de tennissport.

Roger Federer werd op 36-jarige leeftijd opnieuw nummer één van de wereld, in Ahoy.

Oudste nummers één van de wereld



Aan het eind van het jaar:

1. Rafael Nadal (31 december 2019: 33 jaar, 6 maanden en 28 dagen)

2. Novak Djokovic (31 december 2018: 31 jaar, 7 maanden en 9 dagen)

3. Ivan Lendl (31 december 1989: 29 jaar, 9 maanden en 24 dagen)

4. Andre Agassi (31 december 1999: 29 jaar, 8 maanden en 2 dagen)

5. Andy Murray (31 december 2016: 29 jaar, 7 maanden en 16 dagen)

Aller tijden:

1. Roger Federer (36 jaar, 10 maanden en 16 dagen)

2. Rafael Nadal (33 jaar, 5 maanden en 12 dagen)

3. Andre Agassi (33 jaar, 4 maanden en 9 dagen)

4. Novak Djokovic (32 jaar, 5 maanden en 12 dagen)

5. Jimmy Connors (30 jaar, 10 maanden en 1 dag)

Nadal werd in 2008 voor het eerst nummer één van de wereld, na goud te hebben veroverd op de Olympische Spelen van Peking. Daarna is de strijd om de titel van ‘nummer 1’ in het mannentennis een gevecht tussen drie mannen: Federer, Nadal en sinds 2011 ook Djokovic.

Nadal met zijn gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De dag erna was hij voor het eerst nummer één van de wereld.

5-5-5

Nu Nadal de ATP Ranking tot minstens 31 december van dit jaar aanvoert, sluit hij voor de vijfde keer in zijn carrière een tennisjaar af als mondiale nummer één. Dat lukte hem eerder al in 2008, 2010, 2013 en 2017. Opvallend genoeg, of eigenlijk ook niet, komen Federer (2004, 2005, 2006, 2007 en 2009) en Djokovic (2011, 2012, 2014, 2015 en 2018) aan precies dezelfde statistiek. Wederom een cijfer waarin de top drie elkaar niets ontloopt.

Met deze statistiek zullen de drie koningen van het mannentennis zich waarschijnlijk niet bezighouden. Het is slechts een kleine schakel in de vraag die de komende jaren zal blijven resten: Wie wordt de meest succesvolle tennisser aller tijden?