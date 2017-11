Week van de waarheid voor Peter Bosz: Champions League én Kohlenpottderby

Onder het oog van 65.000 supporters start Dortmund vanavond aan een loodzware week. Bosz ontvangt het sterke Tottenham Hotspur in de Champions League. Juist op het moment dat de trainer het maar niet op de rails krijgt. Vier nederlagen en een gelijkspel in de Bundesliga, slechts twee punten (twee keer gelijk tegen het nietige APOEL Nicosia red.) in het miljoenenbal en topspeler Aubameyang werd door zijn trainer geschorst: veel tekenen van crisis in Dortmund.



Daar moet de weer in genade aangenomen Gabonees zijn club vanavond voor behoeden. Nadat de pijlsnelle spits ontbrak tegen Stuttgart (2-1 nederlaag), keert hij weer terug in de selectie. Als hij zich vanavond ontpopt tot redder van Dortmund, zal ook zijn trainer hem dankbaar zijn. Het is noodzaak voor de sterspeler om zijn club én trainer uit een dal te trekken.