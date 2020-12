Wedstrijd van de waarheid wordt race tegen de klok voor Dani de Wit

Dani de Wit reist met AZ vandaag mee naar Kroatië, maar het lijkt hoogst onzeker of hij mee kan doen in de wedstrijd tegen HNK Rijeka. De aanvallende middenvelder die in elke wedstrijd van AZ dit seizoen in de basis begon, raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen FC Groningen en moest zich laten vervangen.

Het duel in Kroatië is er voor AZ een van grote belang. Als het wint, overwintert het in de Europa League. Na het plotselinge ontslag van trainer Arne Slot van afgelopen zaterdag kan de nieuwe trainer Pascal Jansen ook wel een goed resultaat gebruiken.

,,Maar het zal met Dani een race tegen de klok worden”, aldus Jansen, die vermoedt dat het een taaie wedstrijd zal worden. ,,Ook al hebben zij nog maar een punt gehaald in de poule en wonnen we in eigen huis met ruime cijfers van ze. Aan de statistieken van die wedstrijd is te zien dat we juist aan elkaar zijn gewaagd.”

Jansen is zich ervan bewust dat de wedstrijd tegen Rijeka alleen al vanwege de huidige onrust bij AZ de geschiedenisboeken in zal gaan. ,,Het zou heel naïef zijn om te denken dat, dat niet zo is na wat er allemaal is gebeurd. Iedereen heeft daar een mening over en dat mag ook. Ons antwoord ligt op het veld.”