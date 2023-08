Wedergeboorte van Lionel Messi: in twee maanden Miami al meer gelachen dan in twee jaar Parijs

In opspraak geraakte ploeglei­der Allan Davis ontslagen bij Lotto Dstny

Allan Davis (43) is niet langer ploegleider van Lotto Dstny. De Australiër werd in 2022 in dienst genomen bij de Belgische ploeg om de sprinters, met name Caleb Ewan, onder zijn hoede te nemen. Aanvankelijk lukte dat, maar dit seizoen rijdt de Australische kopman ongemotiveerd rond.