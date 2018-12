,,We zijn vanaf de eerste minuut los gegaan tegen een topploeg in Europa", zei Ten Hag. ,,We waren soms te naïef. We maakten foutjes waardoor Bayern München kon counteren. Dat moet eruit. Maar ik wil mijn ploeg complimenteren voor deze wedstrijd en de hele Europese campagne. We hebben geen van de twaalf Europese duels van dit seizoen verloren. Dat is erg knap.”

,,We hebben een Europese topploeg onder druk gezet", zei Ten Hag. ,,Hier komen onze fans voor naar het stadion. Na die 2-1 geven we wel twee doelpunten weg. Maar dat kwam ook omdat we moesten winnen. Zo heb ik ook gewisseld. Helaas geven we de 2-2 en 2-3 weg, nogmaals daar moeten we van leren. Maar we knokken ons naar 3-3 en gaan ook nog voor de 4-3. We gaan met vertrouwen naar de volgende ronde."