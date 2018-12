Wawrinka opnieuw naar tennistoernooi Rotterdam

Wawrinka (33) won het toernooi in 2015. Door blessures, onder meer aan zijn linkerknie, is hij weggezakt naar de 66e plaats op de wereldranglijst. ,,Een oud-kampioen hebben we er graag bij'', reageerde toernooidirecteur Richard Krajicek. ,,Stan heeft een lastig jaar achter de rug, maar is inmiddels hersteld van zijn blessure. Toen hij aangaf graag weer naar Rotterdam te komen, grepen we die kans natuurlijk met beide handen aan.‘’