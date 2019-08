Wawrinka klopt Dimitrov weer na fraai einde

Wawrinka liet in de derde set bij 5-2, 5-4 en 6-5 na de partij uit te serveren, maar maakte het in de beslissende tiebreak toch af. Met een ace verzilverde hij zijn derde wedstrijdpunt, na er op 5-2 twee onbenut gelaten te hebben. Het lot koppelde Wawrinka en Dimitrov, beiden voormalige spelers uit de top 10, vorig jaar ook al twee keer aan elkaar. Beide keren gebeurde dat in de eerste ronde van een grandslamtoernooi; op Wimbledon en de US Open.



Dominic Thiem meldde zich af het laatste moment af voor het toernooi in Cincinnati. De Oostenrijkse nummer 4 van de wereld is ziek.