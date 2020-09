Wawrinka in Parijs naar derde ronde

Valpartij op 4km voor finish Philipsen wint eerste etappe in BinckBank Tour na grote valpartij vlak voor finish

29 september Jasper Philipsen heeft de eerste etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De 22-jarige Belg van UAE Team Emirates kwam na drie uur koersen als eerste over de streep in het Vlaamse Ardooie, nadat 132 kilometer eerder was gestart in Blankenberge.