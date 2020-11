Wattimena plaatst zich niet voor knockout-fase Grand Slam of Darts

Zverev verslaat Schwartz­man en blijft in leven op ATP Finals

18:56 Alexander Zverev heeft zich hersteld van zijn nederlaag tegen Daniil Medvedev. De Duitser won zijn tweede partij op de ATP Finals van Diego Schwartzman en mag nog hopen op een plek in de halve finales. Het duel in de O2 Arena in Londen eindigde in 6-3, 4-6 en 6-3.