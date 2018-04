Watford en Crystal Palace blijven steken op gelijkspel

John de Leeuw wint Kampioen­schap van Drimmelen in sprint a deux

17:31 John de Leeuw uit Breda heeft de gerestylde wielerdag in Made geopend met de overwinning in het Kampioenschap van Drimmelen. In de sprint a deux liet hij Oosterhouter Wim Hofstede achter zich. Wim de Vos ging als derde mee op het podium. Hij won de spurt van het peloton.