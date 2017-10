Wat wordt de nieuwe naam van Camp Nou?

Estadi Grifols of Nou Camp Grifols? In Spanje wordt druk gespeculeerd over de nieuwe naam van het legendarische onderkomen van Barcelona. Grifols is een farmaceutische reus met wortels in Catalonië. Het bedrijf is gespecialiseerd in geneesmiddelen van bloedplasma. Radio Catalunya meldt dat met de deal ruim 340 miljoen euro gemoeid is, verdeeld over 30 jaar.



Grifols ontkent overigens dat het de nieuwe naamgever wordt van Camp Nou. ,,Als reactie op de speculaties over de naamrechten van Camp Nou laten we weten dat Grifols niet aan dit type sponsoring doet", luidt een statement op de website.



De naamswijziging van Camp Nou wordt de duurste verkoop van naamrechten van een stadion in de sportgeschiedenis. Dat record behoort nu met 170 miljoen euro nog toe aan het MetLife Stadium in New Jersey. In dat stadion werken American football-clubs New York Giants en New York Jets hun duels af.