Wat worden de voornaamste doelen van Sven Kramer?

Komend seizoen, dat voor schaatsers normaal gesproken in april met zomertrainingen begint, wordt de belangrijkste wedstrijd van de schaatskalender gereden op een nieuwe baan, op toekomstig olympisch ijs. De WK afstanden vinden in februari plaats op een ijsbaan die speciaal voor de Winterspelen van 2022 wordt gebouwd.



De 5000 meter is Kramers voornaamste doel. Op die afstand won hij drie olympische titels. Op de indrukwekkende erelijst van de Fries ontbreekt nog steeds goud op de 10.000 meter. 25 ronden schaatsen, maar bovenal: tráínen voor een topprestatie van ruim twaalf minuten in gebogen rug, vraagt veel van een man met herniaklachten. Is hij in vorm, weet hij zich te plaatsen en belemmert zijn rug hem niet? Dan is er veel mogelijk. Vooralsnog zet Kramer in op één individuele plak: ,,We zitten nog twee jaar van de Winterspelen van Peking, dus er is nog van alles mogelijk. Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten.”



Aan concurrentie geen gebrek. Het grootste gevaar lijkt, naast Bloemen, uit eigen ploeg afkomstig: Patrick Roest verloor in ruim een jaar slechts één 5000 meter op het hoogste niveau. Helaas voor Roest was dat juist tijdens de WK afstanden.