Wat kunnen de Belgen tegen titelkandidaat Frankrijk?

Lisandro Martínez krijgt droomtrans­fer naar United: grootste uitdaging Ajax direct bekend

Lisandro Martínez (24) gaat Ajax vrijwel zeker verruilen voor Manchester United. De clubs hebben in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een transfersom die kan oplopen tot 55 miljoen euro. Daarmee krijgt de Argentijn zijn zin en is de grootste uitdaging voor trainer Alfred Schreuder meteen bekend.

13:05