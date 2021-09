Wat kan Barça na de 2-8 zónder Messi, Súarez en Griezmann tegen Bayern? ‘Niet van mening dat Barça slechter af is’

Revanche?Precies dertien maanden geleden bezorgde Bayern München FC Barcelona de grootste vernedering uit de clubgeschiedenis. In het Estádio da Luz in Lissabon werd het maar liefst 2-8. Zeven van de elf basisspelers van FC Barcelona, onder wie Frenkie de Jong, spelen nog altijd bij de club. Lukt het ze vanavond (21.00 uur) om revanche te nemen?

Lionel Messi, Luis Suárez, Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Marc-André ter Stegen, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Sergio Roberto en Clément Lenglet: het zijn de elf basisspelers van FC Barcelona op de desbetreffende horroravond in Lissabon. Tel daarbij nog invallers Ansu Fati en Antoine Griezmann en je denkt qua namen niet direct aan dertien spelers van wie je even met vijf vingers in de neus met 2-8 wint. Het gebeurde wel en die avond in Lissabon bezorgde Barça een enorme sportieve crisis.

,,De opvolger van Setién wacht een loodzware taak. Niet voor niets bedankte Xavi Hernández alvast vriendelijk voor de eer. Het afbreukrisico is immens. Wie durft het straks aan om Lionel Messi, 33 jaar en in Lissabon compleet onzichtbaar, de deur te wijzen?", werd er na die avond in Lissabon geschreven.

Het werd Ronald Koeman die het aandurfde om Setién op te volgen. Het wegsturen van Messi deed Koeman niet. De Argentijn wilde zelf graag weg. Hij vond dat FC Barcelona door moest selecteren. ,,Ik vond dat het tijd was om een stap opzij te doen, ik vond dat de club meer jonge mensen nodig had en dacht dat mijn tijd er misschien op zat", verklaarde Messi. Na een soap van ongekende grootte bleef Messi toch bij zijn grote liefde, want het was president Josep Maria Bartomeu die volgens de Argentijn zijn afspraken niet nakwam. Zo werd Messi aan zijn contract gehouden en kon hij alleen voor 700 miljoen euro naar een andere club. Iets wat dus niet gebeurde.

Messi moest het voortaan wel zien te stellen zonder goede vriend Suárez die naar Atlético Madrid vertrok. Verder vetrokken onder anderen Vidal, Ivan Rakitic, Semedo en Arthur terwijl Miralem Pjanic, Sergiño Dest en Francisco Trincão de gelederen van Koeman kwamen versterken. Koeman gaf met Pedri, Óscar Mingueza, Ronald Araújo en Ilaix Moriba de jeugd een kans in Camp Nou. Het leverde FC Barcelona de Copa del Rey op, maar in de competitie was het nota bene Suárez die Atlético Madrid met 21 goals aan de titel hielp en in de Champions League was Paris Saint-Germain in de achtste finale te sterk voor FC Barcelona. Het was, ondanks twijfels bij de nieuwe president Joan Laporta, toch voldoende voor Koeman om nog een seizoen op de bank te blijven bij Barça.

Zeven spelers azen op revanche

Vanavond - dertien maanden, een volledig seizoen zonder publiek en twee zomerse transferperiodes verder - zijn er nog altijd zeven spelers over van het Barça-elftal dat compleet werd afgedroogd door de Rekordmeister: Frenkie de Jong, Busquets, Ter Stegen, Roberto, Alba, Lenglet en Piqué. Messi is er zoals bekend inmiddels niet meer bij na zijn vertrek naar Paris Saint-Germain. Waar hij een jaar geleden nog wilde vertrekken, wilde hij deze zomer juist blijven, maar moest hij noodgedwongen vertrekken door de financiële malaise waarin de Catalanen verkeren. Daardoor vertrok ook topverdiener Griezmann. Met Memphis Depay, Sergio Agüero (geblesseerd), Luuk de Jong (huur) en Eric García keerden louter transfervrije spelers terug die Barça vanavond moeten helpen aan eerherstel.

,,We hebben nu de mogelijkheid de zaken om te draaien, daarvoor hebben we ook de spelers. De 2-8 nog terugkijken? Nee, dat heeft geen zin. Bayern heeft een heel nieuw team en een nieuwe coach", zei Koeman in aanloop naar de wedstrijd van vanavond.

Spelers met speelminuten tijdens de 2-8 die er niet meer bij zijn:

FC Barcelona: Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Nélson Semedo en Arturo Vidal

Bayern München: Jérôme Boateng, David Alaba, Thiago Alcântara, Ivan Perisic en Philippe Coutinho Een nieuwe coach is er inderdaad: Julian Nagelsmann in plaats van Hansi Flick. Maar ook aan het team van Bayern (dat na de 2-8 de Champions League, de Europese supercup, twee keer de Duitse supercup, de wereldbeker én de landstitel won) veranderde nu ook weer niet zó veel. David Alaba, Jérôme Boateng, Thiago Alcântara en Ivan Perisic zijn er niet meer bij van de basisspelers in Lissabon, maar Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Thomas Müller en Robert Lewandowski zullen vanavond proberen om Koeman en consorten te weerhouden van de revanche waarop ze in Catalonië zo hopen.

Quote Frenkie de Jong is een sleutelspe­ler op het middenveld, Memphis Depay is een opwindende aanvaller en Luuk de Jong brengt iets nieuws in het spel Julian Nagelsmann Maar als je mét Messi, Suárez en Griezmann met 2-8 verliest, waarom zou er dan vanavond wél een overwinning in zitten voor Koeman en consorten? Julian Nagelsmann daarover: ,,Ik ben niet van mening dat FC Barcelona nu veel slechter af is. Ze hebben natuurlijk niet meer iemand die zo exceptioneel is als Messi, maar ze hebben andere spelers die het verschil kunnen maken. Ze spelen nu ook anders en de last wordt over meerdere schouders verdeeld. Ze hebben nu een goede mix van jong en oud. Frenkie de Jong is een sleutelspeler op het middenveld, Memphis Depay is een opwindende aanvaller en Luuk de Jong brengt iets nieuws in het spel. Ze zijn niet beter of slechter, maar anders dan voorheen. Ook mét Messi haalden ze niet altijd hetzelfde niveau.”

Doelman Neuer verwacht eveneens niet dat het vanavond weer een historische avond wordt: ,,Die 2-8 vergeet ik nooit meer, maar de teams zijn wel een beetje veranderd dus dat kun je niet meer vergelijken met die avond in Lissabon. Beide clubs willen nu een goede start van het Champions League-seizoen hebben dus ik geloof in een wedstrijd waarin het heel dicht bij elkaar gaat liggen.”