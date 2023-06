‘Wat een grap’: transgender wielrenster met ‘onvergelijkbare kracht’ wint koers met vijf minuten voorsprong

Killips begon in 2019 met fietsen, stapte vorig jaar over naar het vrouwencircuit en dat hebben ze daar geweten. De voorbije winter werkte ze nog veel veldritten in Europa af, eind januari stond ze ook op het podium van de Belgische cross in Zonnebeke.

In maart zorgde de in Chicago geboren Killips ervoor dat haar landgenote Hannah Arensmann op haar 25ste het veldrijden vaarwel zei. Begin mei triomfeerde ze als eerste transgender persoon in een officiële UCI-wedstrijd. Ze pakte toen de slotetappe en het eindklassement in de Ronde van Gila, een vrouwenwedstrijd in New Mexico.

En het voorbije weekend zorgde ze tijdens de 210 kilometer lange Belgian Waffle Ride in North Carolina alleen voor nog meer controverse. Het prijzengeld van 5.000 dollar (4.634 euro) was alvast voor haar.

Lang kon het nummer twee, Paige Onweller, nog gelijke tred houden met Killips. Maar toen het parcours zwaarder werd op bospaden, moest ze de transgender wielrenster laten gaan. Ze finishte uiteindelijk op vijf minuten van Killips, die na 8 uur en 28 minuten binnenkwam. Flavia Oliveira kwam op zeven minuten als nummer drie binnen. Killips stelde achteraf erg fier te zijn op haar winst en verwees naar haar verleden in de cyclocross. ,,Ik viel zo hard als ik kon aan op de bospaadjes en zo kon ik een afstand nemen die beslissend was.”

Bijzonder sportief na nederlaag

Onweller bleef bijzonder sportief in de nederlaag. Eerst zei ze alleen dat het op het zwaarder gedeelte van het parcours moeilijk te concurreren was. ,,De kracht is gewoon niet te vergelijken.” In een blogpost achteraf, reageerde ze op erg knappe wijze op de vele harde online commentaren op het podium in North Carolina.

,,Zoals jullie weten, is het onder de huidige UCI-regels mogelijk dat een transgender wielrenster de vrouwencompetitie wint. Mijn persoonlijke mening daarover is niet relevant, wel vind ik het belangrijk om alle atletes erkenning te geven. Ongeacht hoe je je identificeert, moet je de kans hebben om competitief te zijn en te racen. Onder elke helm schuilt een gezicht en een persoon die respect, waardigheid en veiligheid verdient.” Om dan toch te stellen dat het in de toekomst meer toegewezen zou zijn een aparte categorie op te richten. ,,Maar zoiets heeft tijd en de juiste context nodig.”

Dan was tennislegende Martina Navratilova (66) minder verdraagzaam. Net zoals na de zege in New Mexico (‘transgender personen horen NIET thuis in vrouwenwedstrijden’) liet ze ook nu op de sociale media haar stem kort maar krachtig horen. ,,Wat een grap.”

In tegenstelling tot sommige internationale sportfederaties zoals atletiekbond World Athletics, staat de UCI toe dat transgender atleten uitkomen in vrouwenkoersen. Voorlopig toch, want de UCI denkt wel degelijk na om in de toekomst een aparte categorie voor transgender personen in te voeren om inclusie te bevorderen en competitievervalsing te vermijden. Die beslissing moet in augustus volgen.

Om deel te kunnen nemen aan vrouwenkoersen moet een transgender atleet twee jaar voor deelname bij de vrouwen een bepaalde (lage) testosteronwaarde overleggen om te kunnen starten. Die waarde komt overeen met de waardes die worden aangetroffen bij het overgrote deel van de vrouwelijke bevolking, stelt de UCI. Die overgangsperiode werd vorig jaar wel door de wielerbond verdubbeld.