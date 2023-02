Wat een blunder! Doelman Newcastle pakt bal met handen ver buiten strafschopgebied en krijgt rood

Samenvatting Arsenal wint met twee goals in blessure­tijd bij sensatione­le comeback

Lang leek Arsenal punten te verspillen tegen Aston Villa, maar in de absolute slotfase maakt de koploper het alsnog goed. Bij een gelijke stand haalt Jorginho vlammend uit. De bal knalt op de lat maar gaat er alsnog in via het achterhoofd van doelman Emiliano Martínez. Daarna is het Gabriel Martinelli die vrij op een leeg doel af kan stormen om de overwinning te verzekeren.