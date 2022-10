Wat betekent DRS in de Formule 1?

Column Hugo Borst | Waarom is Virgil van Dijk zo stil? Het gaat hier om mensenle­vens

Columnist Hugo Borst is onder de indruk van het moedige gebaar dat de internationals van Iran deze week maakten om op te komen voor de onderdrukte vrouwen in hun land. Tegelijkertijd vraagt hij zich af waarom veel topspelers zo stil zijn als het om de misstanden in Qatar gaat.

3 oktober