Washington Nationals verrassen met World Series-titel

De relief-werpers van Washington hielden in het laatste deel van de wedstrijd de slagmensen van Houston in bedwang en bezorgden zo Washington de eerste honkbaltitel in het bestaan van de club, die in 1969 in het Canadese Montreal begon als de Expos. In 2005 verplaatsten de eigenaren de ploeg naar de Amerikaanse hoofdstad en veranderden de naam in Nationals.