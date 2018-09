Was deze rode kaart voor Barcelona terecht of niet?

,,We gingen beiden voor de bal en raakten elkaar daarbij. Toen ik opstond, heb ik Lenglet een hand gegeven en sorry gezegd'', vertelt Pons. ,,Ik dacht namelijk dat ik de overtreding had gemaakt.'' Bij bestudering van de videobeelden zag de arbitrage echter dat de elleboog van Lenglet in het gezicht van Pons kwam op het moment dat de verdediger van Barcelona werd aangetikt door de middenvelder van Girona. ,,Volgens mij was hier niemand schuldig. Maar uiteindelijk beslist een derde partij, de VAR'', aldus Pons. ,,Ik had niet eens door dat ik een elleboog kreeg.''