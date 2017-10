'Warme weer Suzuka kan in Max zijn voordeel zijn'

De GP van Japan op Suzuka gaat morgen van start. Alle ogen zijn gericht op Max Verstappen, die vorige week de zege pakte in Maleisië. Wat zijn de kansen van Max in Japan? Formule-1 verslaggever Arjan Schouten: ,,Geen regen dit keer, maar hitte. Dat is een mooi vooruitzicht voor Max Verstappen".