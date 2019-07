Wankel Real Madrid klopt Fenerbahçe in doelpuntenfestijn

Na een dramatisch seizoen wil Real Madrid zich komend jaar revancheren. Voorzitter Florentino Pérez spendeerde al ruim 300 miljoen euro aan de renovatie van de Koninklijke . De verdediging werd versterkt met Éder Militão en Ferland Mendy, in aanvallend opzicht haalde Real het Braziliaanse toptalent Rodrygo, spits Luka Jovic en blikvanger Eden Hazard. Ondanks al die aankopen verloopt de voorbereiding stroef bij de Madrilenen. Het spel is stroperig en de defensie oogt wankel. De zeperd tegen stadsgenoot Atlético Madrid (3-7) vormt tot nog toe het dieptepunt in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Frustratie

In het duel met Fenerbahçe in de Audi Cup, een toernooi dat Bayern München jaarlijks organiseert, wist de ploeg van Zidane voor rust opnieuw niet te overtuigen. De Turken, met ex-NEC’er Ferdi Kadioglu in de basis, waren voor in de eerste helft sterker en dat terwijl Real Madrid bepaald niet met een kermiselftal aantrad. Grote namen als Raphaël Varane, Marcelo, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard en Karim Benzema stonden allen in de basis. Laatstgenoemde uitte vlak voor rust zijn ongenoegen door een bal gefrustreerd de Allianz Arena uit de jagen.



Real oogde, net als in eerdere duels, onstabiel. De Turkse topclub kwam al na zes minuten op 0-1 dankzij een treffer van de Kaapverdiaanse Rotterdammer Garry Mendes Rodrigues. Niet lang daarna kwam Real op gelijke hoogte en vervolgens ook op voorsprong door doelpunten van Benzema.



Vlak voor rust maakte Fener gelijk dankzij een van richting veranderd schot van uitgerekend Nabil Dirar. De Marokkaanse back die gisteren in het verloren duel met Bayern München (6-1) nog van het veld wilde stappen omdat hij steevast door zijn eigen aanhang werd uitgefloten.



Na rust nam Real het initiatief in handen en Benzema ging verder met scoren. In de 52ste minuut kopte hij vogelvrij raak op aangeven van Lucas Vázquez. Ozan Tufan maakte gelijk, waarna Nacho Real binnen het uur weer op voorsprong zette (4-3). De laatste treffer van duel kwam op naam van Mariano Diaz die alert reageerde op een rebound en tekende voor de 5-3.