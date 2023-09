Wandeltempo van Antonio Rüdiger tegen Japan was alleszeggend, dat moet Hansi Flick ook gezien hebben

met video Coco Gauff heeft op negentien­ja­ri­ge leeftijd haar eerste grandslam­ti­tel te pakken

Coco Gauff heeft haar eerste grandslamtitel te pakken. De 19-jarige Amerikaanse versloeg in de finale van de US Open Aryna Sabalenka in drie sets. Daarmee loste ze haar belofte in: 2-6, 6-3, 6-2.