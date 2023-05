Walk down memory lane: ‘De Drie van Milaan’, Sneijder en zijn band met Mourinho en de Milanese avonturen van Seedorf

Sensatione­le stunt Joanne van Lieshout op WK judo, toeschou­wers uit zaal gezet om ‘Russisch symbool’

Joanne van Lieshout is uitstekend begonnen aan haar eerste wereldkampioenschappen. In Doha staat de 20-jarige Nederlandse in de derde ronde na onder anderen de Britse Lucy Renshall te hebben verslagen. Renshall is de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 63 kilogram, terwijl Van Lieshout zelf 21ste staat.