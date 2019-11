Wales houdt zicht op EK-ticket na zege in Azerbeidzjan

Overzicht | ONI maakt geen fout en pakt periodeti­tel, Roosendaal treft Moerse Boys in tweede ronde districts­be­ker

20:22 De eerste West-Brabantse ploegen in de derde ronde van de districtsbeker druppelen langzaamaan binnen. Al vier teams wisten zich na zaterdagmiddag te plaatsen voor de laatste 64 van het bekertoernooi. Later op de avond strijden Roosendaal en Moerse Boys in een onderlinge confrontatie voor een plek in de derde ronde.