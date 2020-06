Walcott mist hervatting Premier League na operatie

Man. City weet binnen vijf weken of Europese schorsing blijft gehand­haafd

16:58 Het internationaal sporttribunaal CAS behandelde de afgelopen drie dagen de zaak die Manchester City aanspande, de club die door de UEFA voor twee jaar is uitgesloten van deelname aan Europese toernooien. In de eerste helft van juli maakt het tribunaal bekend wat de uitkomst is.