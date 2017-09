Walcott helpt Arsenal langs BATE Borisov

Lazio ook zonder publiek langs Zulte Waregem

20:54 Lazio is in de Europa League nog zonder puntenverlies. Na de moeizame zege in de Gelredome op Vitesse (2-3), behaalden de Italianen in eigen stadion ook een overwinning op Zulte Waregem. Lazio won met 2-0. Stefan de Vrij ontbrak in de selectie van trainer Simone Inzaghi wegens een lichte blessure.