Wade wint ultiem gevecht van Price, ook Whitlock, Cullen en Hopp naar halve finale

Het duel tussen James Wade en Gerwyn Price liep vanmiddag uit op een zenuwslopende kraker. Er was zelfs een negentiende leg voor nodig om de beslissing te brengen. Nadat zowel Wade als Price matchdarts lieten liggen, won Wade uiteindelijk alsnog: 10-9.



De hoop van het thuispubliek in het Duitse Dortmund is nog altijd springlevend bij het EK darts. De 22-jarige Duitser Max Hopp was in de kwartfinale met 10-5 te sterk voor Darren Webster (zie video hierboven).