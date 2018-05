Waasland-Beveren stuurt trainer weg na beschamende nederlaag

Geen stalorders Ricciardo en Verstappen: 'Ze hebben hersens genoeg'

10:53 Red Bull legt Max Verstappen en Daniel Ricciardo ondanks het debacle in Bakoe geen stalorders op. Het duo krijgt komend weekeinde in de Grote Prijs van Spanje weer ruim baan in de race, meldde topman Helmut Marko in het Duitse magazine Sport Bild.