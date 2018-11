Waasland-Beveren stelt coach Custovic aan

Heemskerk sneller dan ooit, maar niet sneller dan Sjöström

14:07 Femke Heemskerk heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore (kortebaan) zilver veroverd op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemster tikte aan in 51,29 seconden. Dat was voor haar een persoonlijk record. Alleen haar Zweedse rivale Sarah Sjöström was sneller: 51,13.